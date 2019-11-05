В Конгрессе США рассекретили первые стенограммы об импичменте Трампу

Об этом говорится в официальном заявлении глав трех комитетов нижней палаты Конгресса, которые ведут расследование.

"В то время, как мы приближаемся к новой публичной фазе расследования по импичменту, американская общественность начнет знакомиться с доказательствами, которые собирали наши комитеты. С каждым новым интервью мы узнаем все больше о попытках президента манипулировать рычагами власти для его личной политической выгоды" , - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что обнародованные стенограммы свидетельствуют, как Трамп "утвердил освобождение от должности высокопоставленного и эффективного дипломата (Мари Йованович - ред.) на основании распространенной лжи и грязи".

Как подчеркнули главы комитетов, свидетельство послов Йованович и Майкла Маккинли также подтвердили надругательство со стороны президента над внешней политикой США.

"К сожалению, несмотря на эти беспокойства, в стенограммах также четко видно, что усилия публичной поддержки посла Йованович на самом высоком уровне Государственного департамента так и не были реализованы из-за опасений руководителей Госдепа, что такая поддержка будет подорвана напрямую атаками президента", - отмечается в документе.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе сообщила, что демократическое большинство планирует уже в этом месяце перейти к фазе публичных слушаний в контексте расследования по импичменту президента США.

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