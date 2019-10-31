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Греческий митрополит объяснил, зачем для решения «украинского вопроса» нужно созывать всеправославный Собор

31.10.2019 / 16:41
Греческий митрополит объяснил, зачем для решения «украинского вопроса» нужно созывать всеправославный Собор
РИА Новости Источник: РИА Новости
Митрополит Серафим сообщил, что сейчас имя Епифания будет внесено в диптих Элладской Православной Церкви, поскольку ее глава архиепископ Афинский направил официальную «мирную грамоту»

Митрополит Кифирский Серафим предлагает созвать всеправославный Собор для того, чтобы найти решение «украинской проблемы» и не допустить дальнейшего раздора.

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 21 октября направил главе новой Церкви Украины Епифанию Думенко так «мирную грамоту» - письмо с поздравлением, что является официальным признанием ПЦУ, сообщают «РИА Новости».

«Я месяцы пишу по этой теме, и считаю, что с канонической стороны, с экклезиологической стороны не были соблюдены каноны нашей Церкви. И это меня особо огорчает, потому что игнорируется каноническая Церковь Украины Митрополита Онуфрия и епископат страны. У нас такое развитие событий, несмотря на то, что все Православные Церкви сохраняли осторожность и не приняли никакого решения», - сказал митрополит Кифирский.

Он сказал, что для решения такого рода проблем необходимо созвать всеправославный Собор.

«Я считаю, что это было жертвенное наше решение в то время, когда надо было, чтобы предшествовали древние патриархаты и более старые автокефальные Церкви. Этому нужно осмысление и переосмысление. Сейчас мы находимся перед состоявшимся фактом. И наши молитвы за то, чтобы был созван всеправославный Собор, вселенский Собор, чтобы решить такую серьезную проблему», - сказал владыка Серафим.

По его словам, эта проблема беспокоит все Поместные Православные Церкви.

«Я молюсь за то, чтобы у нас были спокойствие и благословение Божье и Святого Духа, и чтобы они воцарились в церкви Украины, чтобы взял верх канонический порядок, который определен законами моей церкви», - сказал митрополит.

На вопрос, действительно ли готовится обращение в Госсовет Греции (верховный суд по административным делам), митрополит Кифирский ответил, что ничего не знает об этом.

«Мы молимся за то, чтобы вопрос как можно скорее обсудил синаксис Предстоятелей, и лучше будет, если пройдет всеправославный Собор. Потому что это событие беспокоит весь православный мир», - рассказал владыка Серафим.

По его словам, собрать Собор могут Предстоятели Церквей.

«По канонам, требуется всеправославный Собор. Сейчас у нас такое явление, что каноническая Церковь игнорируется, вытесняется, и есть образование, и требуется решение, поскольку мы видим, что это не принимается всеми Православными Церквями. Поэтому мы видим, что нужен всеправославный Собор», - отметил митрополит.

Митрополит Серафим сообщил также, что сейчас имя Епифания будет внесено в диптих Элладской Православной Церкви, поскольку ее глава архиепископ Афинский направил официальную «мирную грамоту».

«Это сейчас последует», - сказал митрополит.

«Проблема, однако, в том, чтобы мы не торопились, когда происходят такие вещи, которые ранят божий народ», - добавил он. Он выразил надежду, что все предстоятели рассмотрят этот вопрос ответственно и на основе традиций Православной Церкви и святых канонов.

На вопрос, была ли у архиепископа Иеронима привилегия принимать самостоятельно решение относительно признания автокефалии, владыка Серафим ответил, что по канонам раньше, в XX веке и до этого, не требовалось решения архиерейского Собора для признания автокефалии.

«Но здесь совсем другой случай, особенный. Каноническая Церковь вытесняется и признается […] изверженная из сана, не рукоположенная или самостоятельно рукоположенная. Это совершенно другое. И по этой причине предстоятель не мог принимать решение самостоятельно. Должен был по канонической процедуре, с голосованием открытым или тайным, решать архиерейский Собор», - рассказал митрополит Серафим.

Источник: Inpress.ua
православие
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