Появился бесплатный аудиогид по 11 памяткам Киево-Печерской лавры

В сети доступен аудиогид по 11 историческим объектам Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на kplavra.kyiv.ua, Национальный Киево-Печерский заповедник запустил приложение, которое поможет посетителям осматривать храмы и достопримечательности Киево-Печерской лавры.

«При помощи платформы izi.TRAVEL, гости и паломники Лавры могут получить информацию по 11 историческим объектам, среди которых Успенский собор, Трапезный храм, Большая лаврская колокольня, Ближние и Дальние пещеры», - отмечают в Киево-Печерском заповеднике.

Справочная информация о каждой достопримечательности подается в аудио и текстовом формате на украинском и английском языках. Сведения об объектах иллюстрируются фотографиями.

Воспользоваться услугой аудиогида можно через официальный сайт заповедника, а также скачать бесплатно.