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Появился бесплатный аудиогид по 11 памяткам Киево-Печерской лавры

31.10.2019 / 17:26
Появился бесплатный аудиогид по 11 памяткам Киево-Печерской лавры
Скриншот приложения Источник: Центр информации УПЦ
Справочная информация о каждой достопримечательности подается в аудио и текстовом формате на украинском и английском языках. Сведения об объектах иллюстрируются фотографиями

В сети доступен аудиогид по 11 историческим объектам Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на kplavra.kyiv.ua, Национальный Киево-Печерский заповедник запустил приложение, которое поможет посетителям осматривать храмы и достопримечательности Киево-Печерской лавры.

«При помощи платформы izi.TRAVEL, гости и паломники Лавры могут получить информацию по 11 историческим объектам, среди которых Успенский собор, Трапезный храм, Большая лаврская колокольня, Ближние и Дальние пещеры», - отмечают в Киево-Печерском заповеднике.

Справочная информация о каждой достопримечательности подается в аудио и текстовом формате на украинском и английском языках. Сведения об объектах иллюстрируются фотографиями.

Воспользоваться услугой аудиогида можно через официальный сайт заповедника, а также  скачать бесплатно.

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