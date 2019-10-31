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В Ватикане представитель РПЦ принял участие в подписании совместного документа против эвтаназии

31.10.2019 / 17:46
В Ватикане представитель РПЦ принял участие в подписании совместного документа против эвтаназии
mospat.ru Источник: mospat.ru
Инициатором подготовки документа и его подписания стала Папская академия жизни

В Ватикане в Папской академии наук в годовщину обнародования декларации II Ватиканского собора Nostra aetate об отношении к нехристианским религиям состоялась церемония подписания Совместного документа о позиции трех авраамических монотеистических религий по проблемам, касающимся конца человеческой жизни.

В подписании совместного документа принял участие сотрудник Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви священник Алексий Дикарев, сообщается на сайте mospat.ru.

В документе осуждается практика эвтаназии, узаконенная в ряде стран мира, подчеркивается священное достоинство жизни человека, созданного по образу Божию, подтверждается необходимость развития паллиативной медицины и духовной помощи неизлечимо больным, исповедующим одну из трех религий, содержится призыв к защите прав и достоинства умирающих людей на законодательном уровне.

Инициатором подготовки документа и его подписания стала Папская академия жизни, возглавляемая архиепископом Винченцо Пальей.

Источник: Inpress.ua
Ватикан, РПЦ
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