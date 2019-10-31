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Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью

31.10.2019 / 16:35
Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью
Предстоятель Элладской Церкви Источник: РИА Новости
По мнению греческого богослова, Элладская церковь стала первой, официально признавшей ПЦУ и это решение приведет к серьезным последствиям среди православного мира

Признание Православной церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима повлекло за собой расширение предательства и раскола в мировом Православии.

Как сообщают РИА Новости, об этом сказал греческий богослов Николаос Саввопулос, комментируя «мирную грамоту» - письмо с поздравлениями, которое Предстоятель Элладской Церкви Иероним направил Епифанию Думенко, что стало официальным признанием ПЦУ.

«Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам», - подчеркнул Николаос Саввопулос.

По мнению греческого богослова, Элладская церковь стала первой, официально признавшей ПЦУ и это решение приведет к серьезным последствиям среди православного мира.

«Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение Иеронима. Епифаний был отлучен от церкви и не имеет рукоположения, поэтому он теряет крещение. Это была большая ошибка Иеронима», - отметил Саввопулос.

Как сообщалось ранее, 28 октября   Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
раскол, упц, пцу
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