Православные в субботу будут поминать умерших

Православная Церковь 2 ноября отметит особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю) был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает «Фома».

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще один смысл названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан. Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в году.

Следующая родительская суббота будет отмечаться 22 февраля 2020 года – это будет Вселенская родительская суббота (мясопустная).