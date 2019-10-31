НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности РФ за имплементацию Минских соглашений

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе в среду, 30 октября.

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