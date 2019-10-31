Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

В пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницкой городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль.

Город Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, которое находится на юго-востоке Киевской области.

На сегодняшний день в городе проживает 27391 житель.

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