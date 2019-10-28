Адвокат: Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР

Об этом шла речь в интервью Новикова на "Радио НВ".

Прямая речь: "Наверное рано говорить, что я его защищаю. Потому что Порошенко, при всей той риторике, которую мы слышим, он до сих пор пока еще не подозреваемый и не обвиняемый.

Он человек, в отношение которого подано 13 заявлений. По крайней мере тех заявлений, по которым зарегистрировано производство, таким Андреем Портновым. Он человек, в отношении которого, руководство ГБР высказывается в такой риторике, исходя из которой, можно посчитать, что у них есть какие-то планы по поводу того, чтобы, возможно, даже в ближайшем будущем что-то ему предъявить. Но этого не было сделано."

Свою роль вместе с коллегами по делам с участием Порошенко Новиков охарактеризовал как консультативную. "То есть мы, все таки, команда юридических советников, но не команда пока еще защитников", – сказал он.

Напомним, 2 октября СМИ сообщили, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления пятым президентом Петром Порошенко.

19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

В настоящее время ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.

17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.

Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".

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