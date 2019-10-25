Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога

Есть псалом, в котором говорится о главной защите и отраде для каждого человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«8-й псалом, помимо поэтической красоты, содержит в себе напоминание о первой заповеди Господней, в которой сокрыта великая тайна - тайна Имени Божия. Господь в Первой заповеди открывает перед народом Израилевым Имя Свое.

Бог открывает личное Имя Свое, выше Которого нет ничего на свете. Какое смирение и доверие!

Именно с открытия Имени Божиего началось спасение человека. Имя Божье стало главной защитой христиан, от одного упоминания Которого трепещут бесы. В Имени Господнем - щит и отрада, благость и вечность», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний напомнил слова псалма: ««Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!». Данные строки восхваляют Господа как Единого и Единственного Бога: Господи, Боже наш!; и прославляют Имя Его по всей земле. Этими словами 8-й псалом начинается, ими же он и заканчивается. Как перекликаются эти строки с Первой заповедью, которая гласит: Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Имя Господне намного выше, чем хвала людей и хвала ангелов. Оно непостижимо, но при этом остается главным нашим устремлением».

Архиерей объяснил, что «Имя Господне хвалят и младенцы, у души нет возраста. Милости Бога - бесчисленны, являясь Славой Его».

Митрополит Антоний отметил, что в детской простоте – разгадка мудрости.

«Царя Царей ждали во дворцах, а Он явился в яслях. Немощи стали силой. Испытания - радостью. Дети мудрее взрослых, благодаря своей неиспорченности.

В детской подлинности и простоте - разгадка мудрости. Дети улавливают суть вещей. Взрослые же надевают сотни масок, подстраиваясь под мир и перестают «быть мудрыми», а только «кажутся мудрыми», обрывая этим связь с Творцом: Бог утаил эти истины от мудрых и разумных, чтобы раскрыть их младенцам (Мф. 11:25)», - рассказал владыка.

Управделами УПЦ рассказал о высшем творении Бога.

«Сотворенное Господом восхищает сердце и радует. Человек - творение особое, высшее, совершеннейшее на земле, имеющее высшее назначение в мире. Сотворение его «по образу Божию и подобию» говорит о сходстве человека с Первообразом, свидетельствует об отражении в его духовной природе свойств Божиих. […]

Господь приблизил человека к ангелам. Все положил к его ногам на земле, поставил владычествовать над всем сотворенным Им», - сказал он.

Митрополит Антоний рассказал о главном призвании верующего человека.

«Но самая великая награда для человека - прославлять Имя Господне! Это главное его предназначение. Ибо при создании души человеческой Бог ничего не взял земного, а дал ее человеку одним Дуновением Своим. И это высокое преимущество души: она не земной природы, а небесной», - подытожил архиерей.