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Сегодня православные почитают икону Богородицы «Иерусалимская»

25.10.2019 / 10:26
Сегодня православные почитают икону Богородицы «Иерусалимская»
Иерусалимская икона Источник: Центр информации УПЦ
Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, написана святым евангелистом Лукой

Сегодня, 25 октября, православные почитают икону Пресвятой Богородицы «Иерусалимская».

Как сообщает Центр информации УПЦ, Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, написана святым евангелистом Лукой в пятнадцатый год после Вознесения Господа в Гефсимании.

В 463 году образ был перенесен в Константинополь. Заступничеством Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы византийские войска отразили нападение скифов.

В 988 году икона была принесена в Корсунь, современный Херсонес, и подарена святому равноапостольному князю Владимиру. Когда новгородцы приняли христианство, то святой Владимир отправил им этот образ.

Иоанн Грозный в 1571 году перенес икону в московский Успенский собор. Во время нашествия Наполеона в 1812 году подлинник исчез и заменен списком.

Источник: Inpress.ua
икона
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