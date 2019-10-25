НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,5% в 2019-2020гг. и 4% в 2021г.

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Тейлор дал показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
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15:46
Помпео: Трамп готов к применению военной силы против Турции
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18:43
Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети
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18:12
В НАТО создан кризисный штаб по оценке турецкой операции в Сирии
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16:45
Власти Барселоны оценили убытки от массовых беспорядков в более €2 миллиона
- 18:14
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10:54
Маркарова: Кабмин внесет в Раду проект госбюджета-2020 ко второму чтению к 3 ноября
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Офис президента: нет оснований возвращать Приватбанк бывшим владельцам
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12:19
Суд Лондона: Коломойский и Боголюбов должны оплатить расходы Приватбанка
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10:14
Украина и Япония обсудили возможности для углубления экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами
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09:02
Кабмин Украины повысит прогноз роста ВВП в 2020 г. до 3,7%
- 10:54
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11:46
Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах
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11:15
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию для решения острых для Киева вопросов
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10:23
Кличко: законопроект "О столице" разрушает местное самоуправление
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14:23
Кличко инициировал аудит всех подразделений КГГА и всех столичных КП
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18:14
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета
- 11:46
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09:25
Оградить от болезней: как изменились правила вакцинации детей в Украине
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08:57
Лечение лейкемии в Израиле: какие методы используются в борьбе с заболеванием
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Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
- 09:25
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"Те, кто важнее всего": MONATIK умилил трепетным фото с сыновьями в Австрии
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Не узнать: в сети появились уникальные свадебные фото MARUV
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В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 9 человек
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали ФОТО
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Украинско-американские учения Rapid Trident-2019 стартовали на Львовщине
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