Войти | Зарегистрироваться
14:56

среда,
23 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Директор Гидрометцентра: в Украине - привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, без аномалий

23.10.2019 / 14:43
В Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит, констатирует директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - сказал он на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник, 22 октября, в Киеве.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что – в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на 1 куб м).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК). Однако этот показатель характерен для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод: ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не произошло. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые повторяются очень часто", - добавил он.

Среди прочего директор Укргидрометцентра отметил, что густые туманы в последнее время, а также некоторое накопление вредных веществ является следствием погодных условий, которые наблюдаются в октябре: сухая погода без осадков, отсутствие ветра, отсутствие перемещения приземистого слоя воздуха с верхними шарами атмосферы.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Таким образом, можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - констатировал он.

Как сообщалось, в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского опровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

По словам ее специалистов, в частности, в Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

В обсерватории подтвердили, что когда образуется задерживающий слой воздуха туманы и приземные инверсии действительно могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но по данным наблюдений на сети мониторинга Гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано.

Ранее в понедельник, 21 октября, в соцсетях распространилась информация о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в городах на всей территории Украины

Источник

Укргидрометцентр, загрязнение воздуха
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.