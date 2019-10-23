Евродепутат: я сомневаюсь в окружении Зеленского, Богдан очень опасен

Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о риске сворачивания реформ.

"Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", – заявила фон Крамон-Таубадел.

"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана?", – отметила она.

"Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен" – заявила фон Крамон-Таубадел и подтвердила, что речь идет от отношениях Украина – ЕС.

По словам евродепутата, "это очень неприятно и будет иметь последствия".

"Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", – сказала фон Крамон-Таубадел

Она хотела бы, чтобы Богдан ушел с должности.

"Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", – сказала евродепутат.

"Перед лицом этих рисков совершенно очевидно, насколько Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур. Вот чего не хватает в парламенте, работающем в турбо-режиме", – добавила фон Крамон-Таубадел.

Напомним, Андрей Богдан до победы Владимира Зеленского на президентских выборах был юристом Игоря Коломойского и летал в Женеву, когда тот жил там.

Во времена президентства Виктора Януковича Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, но возглавив Офис президента Зеленского отрицал, что должен подпадать под люстрацию.

Участники акции "Остановим капитуляцию" требовали отставки Богдана после того, как он заявил о проплаченности акций протеста против действий Зеленского.

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