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Митрополит Онуфрий рассказал об эпохе возрождения Киевских духовных школ

22.10.2019 / 18:19
Митрополит Онуфрий рассказал об эпохе возрождения Киевских духовных школ
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ рассказал о возрождении КДАиС

Митрополит Онуфрий рассказал об эпохе возрождения Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в обращении Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к участникам XI Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», посвященной 200-летию Киевской духовной академии и 30-летию возрождения Киевских духовных школ.

«Выпускники КДА сделали весомый вклад не только в историю Православной Церкви в Украине, но и в историю других Поместных Православных Церквей. В ХХ веке профессора и выпускники Академии подверглись притеснениям и репрессиям. В течение советского периода полноценное высшее духовное образование в Киеве было невозможным», - отмечает Блаженнейший.

В своем обращении Митрополит Онуфрий отмечает, что возрождение Киевских духовных школ стало важным этапом в становлении Православной Церкви в 1980-1990-х годах. «Когда активно открывались храмы и монастыри, Церковь нуждалась в образованных кандидатах для пастырского служения», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал о возрождении КДАиС.

«Мы помним первые годы церковного возрождения. Тогда условия жизни и обучения в Киевской семинарии были далеки от современного комфорта. Сегодня мы удивляемся, как можно было не замечать тогда многочисленных бытовых сложностей? Однако, в те годы духовный подъем был настолько большим, что все внешнее казалось неважным.

Первые студенты и преподаватели семинарии даже не замечали трудностей тогдашней жизни. Их глаза просто горели радостью от того, что они получили возможность учиться и продолжать традицию духовного образования», - отметил Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ пожелал участникам конференции «хранить в сердцах горение, которое побуждает к искреннему и открытому служению Богу».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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