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Ничего аномального в воздухе власти пока не видят

22.10.2019 / 18:12
Премьер-министр Алексей Гончарук пока не располагает информацией о наличии опасных веществ в воздухе в Украине.

Об этом шла речь на его брифинге.

Прямая речь: "По поводу аномального CO2 – я так понимаю, вы о сообщениях в интернете – мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что по официальным нашим данным у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха сейчас в пределах ПДК – предельно допустимой концентрации. То есть никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим.

Но ввиду того, что такая информация появилась – мы сейчас разбираемся, какая у них методология, что на самом деле они оценивали, что эти картинки на самом деле значат. И я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу".

Гончарук подчеркнул: "Мы этот сигнал заметили, мы сейчас пытаемся дать ему оценку: из чего они исходили, почему именно так. Официального подтверждения и официальных данных, которые бы давали мне основания считать, что в Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет сейчас.

Мы проверяем. Возможно, наши службы плохо работают, или рисунки были неправильно интерпретированы .Мы вскоре выйдем с коммуникацией по этому поводу".

 Сайт Saveecobot.com публикует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые – даже красным цветом.

Середина октября выдалась теплой и сухой, но по утрам Украину окутывают туманы. Киев в последние дни местами тонет в смоге.

Пользователи соцсетей, публикуя снимки NASA из космоса, писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе, а то и в мире.

Напомним: в предыдущие годы в октябре некоторые киевляне также паниковали из-за смога.

Представители власти объясняли, что смог в Киеве связан с осенним перепадом температур, а содержание вредных веществ повышено лишь в местах скопления машин – и это характерно для всех мегаполисов.

Источник 

смог, загрязнение воздуха, Гончарук
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