Стало известно, сколько "Квартал" заплатил хору Веревки за скандальный номер

Также он сообщил, что за скандальный номер студии "Квартал 95" о поджоге дома ексглавы НБУ Валерии Гонтаревой хор получил 15 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует комментарий Коринца "24 каналу", "Радио Свобода"

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "Квартала". Он добавил, что в определенной степени поддался на уговоры и согласился на участие хора имени Веревки в скандальном номере.

Он отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление.

В комментарии "Радио Свобода" Коринець уточнил, что хор спел две песни на "Квартале", по 15 тысяч каждая.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, Коринец ответил: "да, возможно, к сожалению".

Напомним, в комментарии УП генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зиновий Коринец заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Под музыку украинской народной песни Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валєрича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

Относительно нее расследуется дело о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.

30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".

Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревых.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка.

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