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"Голос" бунтует против снятия неприкосновенности по закону от "Слуги народа"

22.10.2019 / 13:51
Партия "Голос" подала в Верховную Раду и потребует принять альтернативный законопроект №2237-1 о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос"

Дословно: "Монобольшинство от "Слуги народа" хочет ввести "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов. Именно это предусматривает поданный народными депутатами от "Слуги народа" законопроект №2237.

Этот законопроект дает право начать уголовное производство против депутата только одному должностному лицу - генеральному прокурору".

Другие правоохранительные органы теряют возможность даже начать уголовные производства относительно нардепов.

В связи с этим партия "Голос" будет требовать принять альтернативный законопроект №2237-1, подготовленный и зарегистрированный 18 октября народным депутатом Александрой Устиновой.

Прямая речь Устиновой: "Согласно законопроекту "слуг", если депутата поймают на месте убийства в крови и с ножом - его не смогут задержать. Полицейским придется провести осмотр места происшествия, потом поехать к генеральному прокурору, чтобы тот внес сведения о преступлении в реестр, затем провести следственные действия, а уже потом генпрокурор вручит подозрение народному избраннику, а потом нужно съездить в суд и получить разрешение на задержание депутата".

В партии также опубликовали "ключевые отличия двух законопроектов":

Законопроект "Слуги народа":

Неприкосновенность для всех кроме, генпрокурора. В частности, изменения планируются к (ч.1 ст. 4822 УПК - сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, вносятся в ЕРДР генпрокурором (и. о. генпрокурора) в порядке, установленном этим кодексом).

Все разрешения на любые следственные действия в отношении народного депутата (обыск, прослушка и т.д.) могут приниматься в суде исключительно генеральным прокурором, а не следственным прокурором, как это предусмотрено сейчас.

Изменения планируются к (ч. 7 ст. 36 УПК - генпрокурор (и. о. генпрокурора), его заместитель, руководитель областной прокуратуры сообщают о подозрении лицам, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства.

В случаях, предусмотренных этим кодексом, генпрокурор (и. о. генпрокурора) поддерживает ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы нардепа.

А также ч. 2 ст. 4822 УПК - ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генпрокурором (и. о. генпрокурора).

Законопроект "Голоса":

Во время совершения народным депутатом насильственного преступления или такого, который стал причиной смерти человека (например, пьяное ДТП) - народного избранника можно задержать сразу на месте.

Преступления народных депутатов должны расследовать все правоохранительные органы в зависимости от подследственности. Если это коррупционные преступления - это дело НАБУ, если другие - ГБР.

Получать разрешения на следственные действия в суде имеет право тот прокурор, который ведет дело, а не только генпрокурор.

Отметим, что текста альтернативного законопроекту от партии "Голос" на сайте Рады пока нет.

Напомним: 4 октября Верховная Рада приняла в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", что в том числе дающий право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.

В то же время нардепы оставили за собой иммунитет - разрешение на обыск или прослушивание должна предоставлять Верховная Рада.

Источник 

ВР, депутатская неприкосновенность, Голос, Слуга народа, депутатская
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