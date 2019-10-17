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РПЦ: Патриарх Варфоломей блокирует любые переговорные инициативы по «украинскому вопросу»

17.10.2019 / 17:29
РПЦ: Патриарх Варфоломей блокирует любые переговорные инициативы по «украинскому вопросу»
Варфоломей Источник: patriarchia.ru
В документе говорится о давлении, которое оказывал Патриарх Варфоломей на архиереев

Константинопольский Патриарх Варфоломей блокировал переговорные инициативы по «украинскому вопросу» и оказывает давление на иерархов Элладской Церкви, требуя от них признания ПЦУ.

Об этом говорится в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

В частности, в заявлении отмечается, что если ПЦУ будет признана «Элладской Православной Церковью или ее Предстоятелем — в форме совместного служения, литургического поминовения (главы ПЦУ – ред.) или направления ему официальных грамот — это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье Поместных Православных Церквей. Полнота ответственности за это разделение ляжет, прежде всего, на Патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние политические силы, в интересах которых (была создана ПЦУ – ред.)».

В документе говорится о давлении, которое оказывал Патриарх Варфоломей на архиереев.

«Вместо того, чтобы признать допущенную ошибку и попытаться исправить ее путем всеправославного обсуждения, Патриарх Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении и на протяжении года, по многим свидетельствам, оказывал беспрецедентное давление на иерархов Элладской Церкви, требуя от них признания (ПЦУ – ред.). Он неоднократно заявлял о признании Элладской Церковью […] лже-иерархов Украины как о деле решенном, словно бы речь не шла о независимом решении автокефальной Православной Церкви. Положение Элладской Церкви, существенно ограниченной в своем автокефальном устройстве, осложняется двойной юрисдикцией значительной части ее епископата, канонически зависящей от Константинополя: этим иерархам, например, рассылались циркуляры из Константинопольской Патриархии с требованием немедленно признать новосозданную псевдо-церковную структуру. Тем, кто нашел в себе смелость открыто обличать заблуждения Константинопольского Патриарха и вступать в дискуссию с ним, угрожали, к ним требовали применить дисциплинарные меры, их обвиняли в предательстве и недостатке патриотизма», - отметили на Синоде РПЦ.

В заявлении говорится, что действия Элладской Церкви разрушают православное единство.

«Печально, что таким образом исторические заслуги греческого народа в распространении Православия размениваются на сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых Церкви геополитических интересов. Но эти спекуляции на национальных чувствах не будут иметь успеха. Они не смогут подорвать единство нашей веры, купленное кровью новомучеников и исповедников наших Церквей. Они не прервут единство нашей аскетической традиции, созидавшейся подвигами многих преподобных отцов и подвижников. Они не уничтожат вековую дружбу греческого и славянских народов…», - говорится в заявлении.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Варфоломей
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