Белый дом передавал полномочия по Украине "трем амиго"

Об этом пишет NBC News со ссылкой на заявление заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Сообщается, что Кент дал показания в Конгрессе в рамках расследования дела об импичменте Трампа и заявил, что в мае и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни передал полномочия по проведению политики США в отношении Украины "трем амиго". В частности, речь идет о спецпредставителе США Курте Волкере, министре энергетики Рике Перри и о после США при Евросоюзе Гордоне Сонленде.

Кроме того, член палаты представителей Джордж Конноли, который присутствовал на слушаниях, отметил, что после этой встречи Кента фактически отстранили от обязанностей, в круг которых входили отношения США и Украины. Также на слушаниях Кент заявил об обеспокоенности, что действия адвоката Трампа Рудольфа Джулиани подрывают усилия США по содействию верховенству права в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа.

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