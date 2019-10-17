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Белый дом передавал полномочия по Украине "трем амиго"

17.10.2019 / 17:23
В мае 2019 года Белый дом передал полномочия в проведении политики США по Украине команде из трех сотрудников пдминистрации президента Дональда Трампа.

 Об этом пишет NBC News со ссылкой на заявление заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Сообщается, что Кент дал показания в Конгрессе в рамках расследования дела об импичменте Трампа и заявил, что в мае и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни передал полномочия по проведению политики США в отношении Украины "трем амиго". В частности, речь идет о спецпредставителе США Курте Волкере, министре энергетики Рике Перри и о после США при Евросоюзе Гордоне Сонленде.

Кроме того, член палаты представителей Джордж Конноли, который присутствовал на слушаниях, отметил, что после этой встречи Кента фактически отстранили от обязанностей, в круг которых входили отношения США и Украины. Также на слушаниях Кент заявил об обеспокоенности, что действия адвоката Трампа Рудольфа Джулиани подрывают усилия США по содействию верховенству права в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа.

Источник 

США, Волкер, Перри, Сонленд
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