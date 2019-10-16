В КИУ не видят возможности за короткий период организовать демократические выборы в ОРДЛО

"Если опираться на критерии честных и демократических выборов, это в первую очередь критерии ОБСЕ, то мы не видим возможности за очень короткий период времени организовать эти выборы, которые бы отвечали демократическим стандартам", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 15 октября в Киеве.

Он отметил, что для организации нормального избирательного процесса, кроме вопроса освобождения оккупированных территорий, стоит решить ряд организационных вопросов, в частности, вопрос государственного реестра избирателей, который на данной территории пять лет не обновлялся.

"Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территории Российской Федерации. Поэтому, такой сложный документ как реестр избирателей, полноценно возобновить за несколько месяцев времени практически невозможно", - отметил Кошель.

Также, по его мнению, важным является вопрос доступа к украинским средствам массовой информации, который должен быть обеспечен не только в день выборов, но и на протяжении всего избирательного процесса.

"Поэтому, организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это малоосуществимо, так как уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс", - констатировал глава КИУ.

На уточняющий вопрос, возможно ли успеть организовать выборы в ОРДЛО на осень 2020 года, он отметил, что "это будет зависеть от скорости процессов, относительно возврата контроля над оккупированными территориями".

"Теоретически мы могли бы говорить о выборах на осень следующего года", - добавил Кошель.

Кроме того, в КИУ выступают против того, что для проведения выборов в ОРДЛО необходим отдельный закон, который будет регулировать избирательный процесс на территории ОРДЛО.

"На сегодня рамки действующего законодательства Украины позволяют провести полноценный избирательный процесс, если мы говорим о свободной работе украинских политических партий, работу украинских медиа, если лидеры политпартий смогут свободно приехать в Луганск и Донецк и проголосовать, то мы не видим оснований, чтобы для этих выборов принимать отдельный закон", - заверяет Кошель.

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