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На Запорожье в храмах УПЦ 15 октября будут молиться об умерших детях, которые не были крещены

14.10.2019 / 16:48
На Запорожье в храмах УПЦ 15 октября будут молиться об умерших детях, которые не были крещены
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Церковь поддерживает родителей, которые потеряли ребенка

На Запорожье, 15 октября, в центральных храмах благочиний пройдет служение Чина утешения сродников усопших младенцев, которые не были крещены.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, 15 октября отмечается Всемирный день поминовения погибших младенцев или день памяти перинатальных утрат.

«Этот день выделен с целью поддержать скорбящих родителей по утрате своего ребёнка. Одно из самых непредвиденных событий, для будущих родителей, которое может случится - это прерывание беременности или смерть младенца во время беременности или родов. Шок, отрицание, страх, вина, депрессия, одиночество, изоляция от близких и знакомых не полный перечень переживаний горя, который накрывает молодых родителей, переживающих утрату своего ребёнка.

Перинатальным утратам относятся прерванные беременности на любом сроке, медикаментозное прерывание беременности по медицинским показаниям, преждевременные роды со смертью младенца, смерть новорожденного ребёнка, усыновленные младенцы. Перинатальные утраты не проходят бесследно для семьи, и переживается, как психологическая травма, имеющая длительное влияние на психику родителей», - рассказали в епархии.

Также в пресс-службе отметили, что Церковь поддерживает родителей, которые потеряли ребенка и «молитвой помогает заполнить сердечную пустоту. Искренней Благодатью Святого Причастия накладывает на израненную страданием душу целебный пластырь».

Источник: Inpress.ua
Запорожье, УПЦ
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