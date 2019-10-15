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Эрдоган впервые принял делегацию РФ вместе с "депутатами" от Крыма - РосСМИ

15.10.2019 / 15:14
Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское информационное агентство "РИА-Новости", которое обнародовало фото соответствующего приема.

Как отмечается, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Российское издание публикует фотографию с этого приема.

По поводу визита в Турцию "крымских" депутатов представительство президента Украины в АР Крым готовит соответствующий запрос в МИД Украины, сообщил постпред президента Украины в АР Крым Антон Куриневич.

"Представительство президента Украины в АР Крым готовит соответствующий запрос в МИД Украины - относительно принятия необходимых мер и работе с иностранными партнерами для недопущения участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращения попыток признания аннексии АР Крым и г.Севастополь Российской Федерацией на международной арене", - заявил Куриневич.

"Уверены, что правоохранительными органами Украины будет дана надлежащая правовая оценка действиям коллаборантов в рамках существующих или новых уголовных производств", - добавил он.

Источник 

Турция, Эрдоган, крымские депутаты
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