Войти | Зарегистрироваться
11:39

пятница,
11 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

"Атос" Вениамин Смехов приедет поговорить с киевлянами по душам

11.10.2019 / 09:55
Смехов сообщил, что «едет в Киев, потому что хочет этой встречи»

В столичном Доме кино 25 октября состоится встреча с Вениамином Смеховым, который планирует рассказать киевлянам и гостям города о создании фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», о любвьи, друзьях и о своем восприятии жизни.

Как отмечают организаторы, Вениамин Смехов сообщил, что «едет в Киев, потому что хочет этой встречи».

«Приходите, поговорим... О чем? Да, обо всем: театре и кино, режиссуре и сценариях, литературе и стихах. О времени становления легендарной Таганки, товарищах по сцене и Высоцком. О секретах создания любимого всеми фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». О пронесенной через всю жизнь любви к хорошей поэзии. И просто о любви. О дочерях», - сказал Смехов.

Он отметил, что от творческого вечера ожидает «встречи со старыми друзьями, с которыми душой никогда не расставался, но давно не виделся».

«Опыт, свои новости, свои мысли о жизни, свой пессимизм и оптимизм, свою память о тех, кого нет, но кто всегда с нами... Среди них, замечательные киевляне – художник Давид Боровский, режиссер Давид Черкасский, писатель Виктор Некрасов – и это только начало списка...», - сказал Вениамин Смехов.

встреча, Смехов, Атос
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 октября
10 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.