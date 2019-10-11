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Зеленский не покажет разговоры с Путиным: я – главнокомандующий, а не ведущий

11.10.2019 / 17:21
Президент Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об шла речь на  встрече Зеленского с журналистами за столом на Фудмаркете в Киеве 10 октября.

Прямая речь: "Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала.

Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать "красные линии". Но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия. И я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любой страны. Это что-то новое".

По поводу диалога с Путиным Зеленский отметил: "Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом – очень сложным, очень подробным, но реальным: возвращение людей... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено.

Есть ли желание получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР"/"ЛНР" и на территории России и в Крыму? Будет ли у меня возможность их вернуть (в таком случае)? Никогда. Что я скажу их семьям? Что меня попросили журналисты? Что меня попросили люди?

Я не играю ни в какие игры, связанные с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, так как я знаю, что это повредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны".

Президент добавил: "Если какие-то люди через какие бы то ни было средства массовой информации будут просить меня что-то публиковать, я начну публиковать разговоры этих людей с любыми другими лидерами. Но я этого не делаю, потому что я думаю, что это в целом неправильно.

Даже если в тех разговорах была та или иная риторика – о каких-то людях, о каких-то фамилиях, о каких-то странах – я думаю, что это невозможно и неправильно. Потому что это будут проблемы с западными партнерами и у нас внутри в обществе".

Зеленский призвал: "Давайте бороться за результат. Если эти звонки приносят результат – давайте их оставим в том формате, в котором у нас есть правильный результат"

Кроме того, на блиц-вопрос, боится ли он Путина, украинский лидер ответил: "Нет".

Напомним: в сентябре в рамках подготовки к президентским выборам в США разгорелся скандал из-за июльского разговора американского и украинского лидеров, во время которого Дональд Трамп якобы давил на Владимира Зеленского на счет расследования роли сына демократа Джо Байдена Хантера в украинской компании Николая Злочевского "Burisma".

После публикаций в СМИ Белый дом обнародовал содержание разговора с украинским президентом. При этом в администрации президента США отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте Трампу.
Зеленский отрицал давление Трампа и не стал публиковать свою версию разговора.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани опубликовал куски своей переписки с бывшим спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, касающиеся организации встречи Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов обнародовать стенограммы своих телефонных разговоров с президентом Украины.

Источник 

Путин, Зеленский
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