Зеленский: если "слуги народа" начнут есть друг друга, я их распущу

Об этом свидетельствует ответ президента во время встречи с журналистами на Фудмаркете в Киеве 10 октября.

Зеленского спросили, не свидетельствует ли некоторый раскол в "Слуге народа", что он не жестко построил политическую вертикаль.

Прямая речь: "Не жестко, потому что у нас демократия, потому что люди их выбирали. Да, они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моего имени и благодаря тому, что многие из них что-то значат – а многие из них профессионалы – что-то значат в своих регионах или городах.

Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение: если они начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт".

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