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В Запорожской и Винницкой областях освятили храмы УПЦ

10.10.2019 / 14:19
В Запорожской и Винницкой областях освятили храмы УПЦ
Запорожская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука совершил чин освящения новосооруженного храма в честь святителя Анатолия

В Запорожской и Винницкой областях освятили храмы Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы Запорожской и Тульчинской епархии.

В поселке городского типа Терноватое Новониколаевского района Запорожской области, 9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, митрополит Лука совершил чин освящения новосооруженного храма в честь святителя Анатолия.

«Рождение нового храма можно сравнить с рождением ребенка. Насколько радостно и торжественно это событие. В первую очередь, конечно, для матери. Вот точно также наша Матерь-Церковь радуется рождению нового храма. Но что такое храм? Здание из металла и камня? Культовое сооружение? Красивая архитектура? Так можно сказать, но это далеко не все. Таким видит храм только человек далекий от веры. А верующий человек скажет, что храм – это место встречи с Богом.

Сегодня каждый из нас слышал, как мы призывали благодать Святого Духа. И здесь, уже в этом храме восседает Господь. Отныне, если человек хочет встретиться с Богом, он может прийти в храм. А если человек не хочет встречи с Господом, он будет придумывать всякие отговорки и искать виноватых. Сегодня во время чина освящения вы видели, как престол после омовения был помазан Святым Миром. Вот точно также в таинстве Миропомазания через помазание Святым Миром сообщаются крещенному силы благодати Божьей для укрепления его в жизни духовной и говорятся слова: «Печать дара Духа Святого». И этот храм получил печать Духа Святого. И если кто-то решит выказать своё недовольство, то его ропот будет направлен не на сам храм и не на священника, а на Самого Бога», - рассказал митрополит Лука.

В Ладыжине Винницкой области, 8 октября, епископ Ладыженский Сергий освятил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ему сослужили викарий Киевской епархии архиепископ Городницкий Александр, настоятель храма протоиерей Андрей Олейник и духовенство епархии.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
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