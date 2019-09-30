Войти | Зарегистрироваться
16:49

понедельник,
30 сентября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Минск на торжества в честь 30-летия Белорусского Экзархата прибыли представители трех Церквей

30.09.2019 / 16:08
В Минск на торжества в честь 30-летия Белорусского Экзархата прибыли представители трех Церквей
Архипастыри совершили праздничную литургию в Минске Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Августин посетил почетного Патриаршего Экзарха митрополита Филарета и вручил ему высшую награду Украинской Православной Церкви


В Минске состоялись торжества по случаю 30-летия со дня образования Белорусского Экзархата Московского Патриархата с участием представителей Русской, Украинской и Польской Православных Церквей

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Патриархия.ru, В литургии 28 сентября на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором города Минска, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, принял участие митрополит УПЦ Белоцерковский и Богуславский Августин.

На богослужении молились множество жителей города и паломников.

«Тридцать лет для Православной Церкви – очень маленький период времени, – сказал в ходе торжественного акта митрополит Павел. – Но для Белорусского Экзархата и для молодой Беларуси это очень серьезная дата. И мы сердечно благодарим всех, кто принимал и принимает участие в молитве, в созидании нашей жизни», - сказал на торжественном акте митрополит Павел.

В тот же день митрополит Августин посетил почетного Патриаршего Экзарха митрополита Филарета в Минском епархиальном управлении и вручил ему высшую награду Украинской Православной Церкви – орден преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Этой же наградой был удостоен митрополит Минский и Заславский Павел

Источник: Inpress.ua
Белорусская Церковь, митрополит Августин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.