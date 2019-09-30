В Минск на торжества в честь 30-летия Белорусского Экзархата прибыли представители трех Церквей



В Минске состоялись торжества по случаю 30-летия со дня образования Белорусского Экзархата Московского Патриархата с участием представителей Русской, Украинской и Польской Православных Церквей

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Патриархия.ru, В литургии 28 сентября на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором города Минска, которую возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, принял участие митрополит УПЦ Белоцерковский и Богуславский Августин.

На богослужении молились множество жителей города и паломников.

«Тридцать лет для Православной Церкви – очень маленький период времени, – сказал в ходе торжественного акта митрополит Павел. – Но для Белорусского Экзархата и для молодой Беларуси это очень серьезная дата. И мы сердечно благодарим всех, кто принимал и принимает участие в молитве, в созидании нашей жизни», - сказал на торжественном акте митрополит Павел.

В тот же день митрополит Августин посетил почетного Патриаршего Экзарха митрополита Филарета в Минском епархиальном управлении и вручил ему высшую награду Украинской Православной Церкви – орден преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Этой же наградой был удостоен митрополит Минский и Заславский Павел