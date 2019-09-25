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В УПЦ опровергли информацию о переходе общины на Сумщине в ПЦУ

25.09.2019 / 11:45
В УПЦ опровергли информацию о переходе общины на Сумщине в ПЦУ
Фото: metalroof.ua Источник: Центр информации УПЦ
Официальное заявление опубликовала Сумская епархия УПЦ

В Украинской Православной Церкви опровергли заявление пресс-службы Православной Церкви Украины о том, что община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села Гринченково Ахтырского района Сумской области присоединилась к новосозданной структуре.

Официальное заявление опубликовала Сумская епархия УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

«В последние время в СМИ появилась информация, согласно которой якобы церковная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села Гринченково Ахтырского района изменила свое подчинение, оставив Сумскую епархию УПЦ и присоединившись к ПЦУ.

Такая информация не соответствует действительности, поскольку общее собрание названной общины приняло решение и в дальнейшем находиться в лоне Украинской Православной Церкви под омофором Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, о чем составлен протокол собрания», - говорится в заявлении.

23 сентября пресс-служба ПЦУ сообщила на своем сайте, что религиозная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села Гринченково Ахтырского района присоединилась к ПЦУ 19 сентября.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
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