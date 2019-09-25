Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что такую информацию Макрон озвучил в ответ на вопрос российских журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН о перспективе проведения встречи в нормандском формате.

"В ближайшие недели", - сказал президент Франции 24 сентября.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

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