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Макрон анонсировал встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

25.09.2019 / 11:47
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров стран, которые берут участие в переговорах в нормандском формате, может состояться в течение ближайших недель.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что такую информацию Макрон озвучил в ответ на вопрос российских журналистов на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН о перспективе проведения встречи в нормандском формате.

"В ближайшие недели", - сказал президент Франции 24 сентября.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров нормандской четверки может состояться после визита президента Владимира Зеленского в США.

Источник 

нормандский формат, Макрон
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