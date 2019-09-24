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В Минске готовятся к торжествам в честь 30-летия Белорусского экзархата

24.09.2019 / 17:28
В Минске готовятся к торжествам в честь 30-летия Белорусского экзархата
Фото: mospat.ru Источник: patriarchia.ru
29 сентября в 10.00 на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором состоится Божественная литургия

В Минске 28-29 сентября православные отметят 30-летие со дня образования Белорусского экзархата Московского Патриархата.

Программу празднования презентовали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел и представители Белорусского экзархата в Национальном пресс-центре Республики Беларусь, сообщает patriarchia.ru.

По словам владыки Павла, ожидается, что в торжествах примут участие почетные гости — председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Русская Православная Церковь), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Латвийская Православная Церковь), митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Украинская Православная Церковь), архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий (Польская Православная Церковь).

В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска 28 сентября в 18.00 будет совершено праздничное всенощное бдение.

29 сентября в 10.00 на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором состоится Божественная литургия.

С 12.30 до 15.00 на площадках перед Свято-Духовым кафедральным собором и Духовно-образовательным центром Белорусской Православной Церкви состоится концерт хоровых коллективов и будет организована православная выставка-ярмарка.

В 18.00 в концертном зале «Верхний город» пройдут торжественный акт в честь юбилея, церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.

Беларусь, Минск, православные
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