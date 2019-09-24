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Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева – решение партии

24.09.2019 / 15:54
Лидер партии "Родная страна" ("Рідна країна"), народный депутат IV-VIII созывов Николай Томенко будет баллотироваться на пост мэра Киева.

Такое решение было принято на V съезде партии "Ридна краина". Съезд избрал лидером партии Томенко и определил его кандидатом на пост мэра столицы от политической силы в случае проведения досрочных выборов, сообщается на сайте партии.

"Сегодня нам навязывают выбор между "плохими застройщиками" Кличко и "хорошими застройщиками" от новой власти. Только городской голова должен заботиться не об интересах застройщиков, а об интересах киевлян", - сказал Томенко.

Партия также приняла решения принимать участие в выборах в Киевский городской совет.

Томенко в 2005 году был вице-премьером по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко.

Источник 

Киев, Томенко, мэр Киева
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