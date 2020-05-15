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ОП: на выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура

15.05.2020 / 14:21
Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов уверен, что от власти на выборах мэра Киева будет сильный кандидат.

"Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из "Слуги народа". Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты", - сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. "Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее", - указал он.

Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко – серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.

"Это какая-то должна быть формула и калька оценки, хороший или нет. Что мы подразумеваем под "хороший"? Наверное, как он заботится о городе и его жителях, как работает всё коммунальное хозяйство и т.д.", - пояснил он.

Источник

Киев, мэр Киева, Слуга народа, Трофимов
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