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США решают, как реагировать на террористическую атаку в Саудовской Аравии

18.09.2019 / 16:56
США вместе с партнерами прорабатывают реакцию на атаки в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает твиттер главы Пентагона.

США в сотрудничестве с партнерами изучают вопрос, какие действия следует предпринять в ответ на атаки в минувшие выходные против нефтяных предприятий Саудовской Аравии, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Военные США, вместе с межведомственной группой, работают с нашими партнерами по поводу того, как реагировать на беспрецедентные атаки и защитить основанный на правилах международный порядок, который подрывает Иран", - написал он в твиттере.

Эспер отметил, что на этой неделе обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и с министром обороны Ирака Наджи Аль-Шаммари атаки против нефтяной индустрии Саудовской Аравии.

Напомним: в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократилась вдвое – это около 5% суточной добычи нефти в мире.
Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и что она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Источник

США, нефть, Саудовская Аравия, террористическая атака
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