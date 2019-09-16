В РПЦ объяснили решение Синода об Архиепископии Русских Церквей в Западной Европе

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской Православной Церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом.

Об этом заявил Престоятель РПЦ Патриарх Кирилл во время Литургии 15 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Архиепископ Иоанн, который пребывает в Париже и возглавляет ту самую часть русской эмиграции, которая не принадлежала к Русской Зарубежной Церкви и не принадлежала Церкви Московского Патриархата, направил мне прошение о воссоединении с Русской Православной Церковью.

Вчера – это 14 сентября, и 1 сентября по старому стилю. Это начало церковного Нового года. Или, как мы говорим, начало индикта. И, открыв это прошение, я понял, что это деяние исполнено многих смыслов. Потому что реализация этого прошения закрывает тему разделения Русской Церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей.

И то, что это произошло в первый день церковного Нового года, помогает понять, что это воссоединение – навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», – отметил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул: «Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа».

Как сообщалось, 14 сентября Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех желающих клириков и приходы Архиепископии Православных Русских Церквей в Западной Европе в юрисдикцию Московского Патриархата.