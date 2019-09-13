Супрун: правоохранителям дали указание искать на меня криминал

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

Прямая речь: "Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после этого начнут дело против меня".

Супрун рассказала, как Государственное бюро расследований преследует госсекретаря Минздрава Артема Янчука, который был назначен в 2017 году - якобы из-за того, что у какого-то предприятия, выигравшего тендер, позже обнаружились проблемы с регистрацией.

Супрун отмечает, что предприятие выиграло тендер на Prozzoro, сделало свою работу и ушло. То, что произошло с ним потом – не ответственность Минздрава. Но Янчука уже вызывали на допросы, были обыски. И был разговор – если он напишет заявление на увольнение, дальше его преследовать не будут.

Прямая речь: "Они думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун". Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс и делают свою работу в интересах украинского народа".

Супрун отметила также, что Счетная палата с подачи комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации проведет аудит Министерства здравоохранения. Инициатива о проверке поступила от Петра Багрия, чья фирма была едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена Раисы Богатыревой.

Она напомнила, что за три года ее руководства Минздравом Счетная палата уже провела 15 аудитов министерства, из них три были проверками международных закупок. Для сравнения, за два года, которые министром была Богатырева, Минздрав проверяли только 5 раз, государственные закупки - ни разу. Супрун считает это преследованием со стороны правоохранительных органов и судебной системы.

В то же время Супрун заверила, что она и ее команда не намерены покидать Украину и будет и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения.

Напомним: Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.

12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанностиминистра здравоохранения.

Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформусистемы охраны здоровья.

Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.

29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).

2 сентября Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. Среди них, в частности, Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко. Часть из них – приближенные к фармацевтическому монополисту времен Раисы Богатыревой Петру Багрию.

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