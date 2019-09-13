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Цемах вернулся на оккупированный Донбасс

13.09.2019 / 18:43
Фигурант дела об уничтожении малайзийского "Боинга" MH17 Владимир Цемах, который был выдан России, вернулся на оккупированную територию Донбасса.

Это подтвердила изданию "Настоящее Время" его дочь Мария Левченко-Цемах.

На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить".

Журналисты отмечают, что она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.

Мария Левченко Цемах заявила, что ее отец уже дал все показания "всем сторонам", которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем, – подчеркнула она. – Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", – цитирует издание дочь Цемаха.

Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – заметила она.

Напомним: 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.

В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россияне это отрицали.

9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать Цемаха Нидерландам.
Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

Источник 

Донбасс, MH17, Цемах, Нидерданды
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