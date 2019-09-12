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Роспуск ЦИК: глава комиссии ответила на претензии Зеленского

12.09.2019 / 13:19
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук утверждает, что ведомство под ее руководством работало независимо и "равноудаленно" от всех политических партий.

Об этом свидетельствует заявление Слипачук на заседании комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления

Прямая речь: "С самого начала своей работы Центральная избирательная комиссия была абсолютная независимая и равноудалена от всех политических сил. И именно это стало залогом такого успешного результата проведенных избирательных кампаний".

"Все международные наблюдатели, которые отслеживали избирательный процесс заметили, что многие проблемы, с которыми столкнулась Центральная избирательная комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике".

"Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону".

Отвечая на претензии о деятельности ЦИК, Слипачук сказала, что у комиссии нет полномочий для проверок информации, которую подают кандидаты в депутаты.

Также Слипачук вспомнила о том, что кандидаты на парламентских выборах часто использовали название партии "Слуга народа". По словам Слипачук, комиссия отмечала "эту практику" во время брифингов, обращалась к правоохранителям и просила граждан обращаться в суд. В то же время, ЦИК не имеет "юридически установленных рычагов", чтобы реагировать на такие проблемы.

Относительно округа 198, где суд отменил регистрацию народного депутата, Слипачук заявила, что в последнем судебном решении от 9 сентября указано, что действия ЦИК были последовательными и без проволочек.

Также глава Центризбиркома прокомментировала ситуацию на 169 округе в Харькове. Там комиссия не регистрировала кандидатом от "Слуги народа" Александра Куницкого, который позже победил в Александра Грановского.

Слипачук назвала ситуацию с Куницким незаурядной, потому что он "публично признал и иностранное гражданство, и то, что представленные им документы не соответствуют обстоятельствам".

Слипачук считает, что вопрос об увольнении членов ЦИК "поставит под сомнение легитимность выборов", которыми "Украина может гордиться".

Напомним: 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
Также причиной для роспуска указывается позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, второе место на выборах в этом округе кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами – 1015 голосов.

11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского.

Раде сказали, что парламент уже 12 сентября может рассмотреть представление Зеленского.

Источник 

ЦИК, ВР, Слипанчук, роспуск ЦИК
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