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В Киеве задержан боевик, связанный с «Исламским государством»

12.09.2019 / 13:20
Иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности

В Киеве задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец незаконно прибыл на территорию Украины для укрытия от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации “Исламское государство”», - говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника на одной из улиц столицы. Сейчас к задержанному судом применен временный арест сроком на 40 суток до поступления запроса о его выдаче.

Прокуратурой начата процедура экстрадиционной проверки.

Источник: УНН
задержание, Киев, СБУ
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