Церковь заявила о недопустимости реализации любых попыток легализации эвтаназии, ЭКО и абортов

В Русской Православной Церкви заявили о недопустимости реализации любых попыток легализации эвтаназии, ЭКО и абортов.

Об этом говорится в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», поправки к которому принял Церковно-общественный совет по биомедицинской этике Русской Православной Церкви, сообщает Patriarchia.ru.

«Данные современной медицины не позволяют говорить о человеческом зародыше как о части тела матери или тканях, что должно накладывать этические ограничения на манипуляции, не связанные с лечением болезней», - подчеркивается в документе.

Совет отметил обоюдную ответственность родителей за грех детоубийства и подчеркнул, что «врачи, вне зависимости от своих убеждений, должны содействовать развитию доабортного консультирования, при котором каждое обращение для производства аборта должно сопровождаться мерами его профилактики и, в первую очередь, убеждения».

Главными эффективными методами по профилактике абортов названы: законодательная защита, благотворительность, просвещение и разъяснительная работа. Совет обратил внимание на недопустимость проведения экстракорпорального оплодотворения, поскольку не решена этическая проблема гибели эмбрионов в процессе ЭКО.

Совет подчеркнул, что любые средства, которые убивают эмбрион человека после зачатия «являются абортивными, а не контрацептивными», и что, «в случае если пренатальная диагностика заведомо предполагает только выявление болезней с целью последующего аборта, посещение этой процедуры не благословляется Русской Православной Церковью». Совет заявил «о недопустимости реализации любых попыток легализации эвтаназии как действия по намеренному умерщвлению больных и пожилых людей, рассматривая эвтаназию как особую форму убийства». Актуальным вопросам биоэтики Совет решил посвятить конференцию и приурочить ее проведение к Международным Рождественским образовательным чтениям.