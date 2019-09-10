Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

Согласно сообщению министерства энергетики и защиты окружающей среды, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - приводятся в сообщении слова глава Минэкологии Алексея Оржеля.

Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Источник