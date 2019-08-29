Вышинского отпустили из-под стражи

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко. "Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство", - сказала она.

Согласно решению, Вышинский должен являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями в своем деле.

Напомним, 6 марта 2019 года прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захват государственной власти по предварительному сговору группой лиц, распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, соединенное с разжиганием национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По результатам следственных действий были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой.

19 июля Подольский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения и одновременно принял решение продлить еще на 60 суток срок содержания Вышинского под стражей без определения размера залога.

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