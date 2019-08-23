Трампу не понравилось, как премьер Дании сказала ему, что Гренландия не продается

Выступая перед журналистами 21 августа, Трамп заявил, что Фредериксен сделала «неприятное и неуместное заявление», когда назвала «абсурдом» его планы купить Гренландию, передает "Радио Свобода".

«Это очень неприятный способ что-то сказать», – добавил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен-за того, что она не желает обсуждать продажу Гренландии США.

Напомним, президент США проявлял заинтересованность в покупке Гренландии, которая является частью Дании.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно спрашивал советников, что для этого нужно, и с интересом слушал дискуссии относительно геополитического значения крупнейшего в мире острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военных США в Арктике.

Датские политики в большинстве своем отреагировали на идею покупки президентом Трампом Гренландии или с улыбкой, или весьма негативно.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовы взять на себя выплату гренландской автономной власти 600 миллионов долларов в год на поддержку экономики и социальной сферы острова – сейчас эти деньги платит Дания. В ответ премьер-министр Дании выразила надежду на то, что президент шутит, назвав историю «абсурдной дискуссией».

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