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Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию

22.08.2019 / 14:53
Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз", - отметил Трамп.

Трамп добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки (встречи - ред.) где-то в будущем".

Напомним: ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что идея продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдна, поскольку "Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии".

Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.

Источник

Дания, Трамп, Гренландия
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