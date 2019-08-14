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Православная Церковь в 19-ю годовщину трагедии «Курска» молится о погибших подводниках

14.08.2019 / 18:45
Православная Церковь в 19-ю годовщину трагедии «Курска» молится о погибших подводниках
Курск Источник: РПЦ
12 августа 2000 года в Баренцовом море в результате нескольких взрывов на борту затонула российская атомная подводная лодка "Курск"

В 19-ю годовщину трагедии подводной лодки «Курск» Православная Церковь молится о погибших членах ее экипажа.

В Мурманской области панихида по погибшим прошла в полковом храме святого Николая Чудотворца в Ура-Губе, где экипаж «Курска» нес службу и откуда вышел в свой последний рейс, сообщает patriarchia.ru.

После Литургии у мемориального комплекса погибшим морякам в поселке Видяево состоялся траурный митинг.

По традиции на мемориал из Никольского храма Видяево были принесены четыре иконы: Спасителя, Пресвятой Богородицы, святителя Николая и равноапостольного князя Владимира. Епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил заупокойную литию по погибшим подводникам.

В этот же день в Пантелеимоновом храме Мурманска настоятель протоиерей Владимир Семенов совершил заупокойную литию. На богослужении присутствовали ветераны-подводники. Участники митинга памяти возложили цветы и венки к памятнику погибшим морякам.

12 августа 2000 года в Баренцовом море в результате нескольких взрывов на борту затонула российская атомная подводная лодка "Курск". На ее борту находились 118 членов экипажа, все они погибли.

Источник: Inpress.ua
подлодка, церковь, РПЦ, Курск
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