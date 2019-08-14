Православная Церковь в 19-ю годовщину трагедии «Курска» молится о погибших подводниках

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Трамп о взрыве в РФ: у нас есть подобные, но более продвинутые технологии
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Взрыв на полигоне в РФ: уровень радиации подскочил в 16 раз
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Количество жертв тайфуна “Лекими” в Китае возросло до 44
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Ким Чен Ын присутствовал на последних испытаниях нового оружия КНДР
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Reuters: взрыв в РФ мог произойти из-за ракеты с ядерной установкой
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Вернут казино и соберут боевые дроны: Зеленский озвучил новые приоритеты правительства14.08.2019 / 09:28Последние новости рубрики
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Данилюк считает обоснованной национализацию Привата
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Правительство хочет вернуть право назначать и увольнять главу "Нафтогаза"
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НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали
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Нацбанк подал встречный иск против Коломойского на 4,3 миллиарда
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Данилюк: у Украины есть план “Б” в случае прекращения Россией транзита газа
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Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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