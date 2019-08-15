Зеленский дал Богдану еще одну руководящую должность

Об этом свидетельствует указ президента №595.

Указ вступил в силу со дня опубликования, 13 августа. В состав комиссии вошли 14 человек. Руководителем комиссии Зеленский назначил Богдана, заместителем руководителя комиссии назначили заместителя аппарата ОП Алексея Днепрова.

Секретарь комиссии - Андрей Осидак (руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград ОП).

Зеленский игнорирует требование части общества убрать юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана с руководящей должности при президенте. Активисты призывают уволить Богдана, потому что он подпадает под действие закона о люстрации.

Напомним, 1 августа источник в Офисе президента распространил среди журналистов информацию, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении "по собственному желанию с момента желания".

Зеленский после этого заявил, что такие заявления на увольнение подготовили все люди из его команды.

Богдан заявил, что команда Зеленского общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Напомним, Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.

Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.

После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича

Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.

20 июня президент Владимир Зеленский своим указом распорядился образовать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.

25 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента и назначил руководителем Офиса президента Украины.

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