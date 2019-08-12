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Первое заседание Рады IX созыва пройдет 29 августа

12.08.2019 / 10:54
Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", - сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на заседании в пятницу, 9 августа.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

Источник 

парламент, ВР, Разумков, заседание ВР
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