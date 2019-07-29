Предстоятель УПЦ рассказал, почему День Крещения Руси важен для православных

Важно исповедовать веру устами, а еще важнее — жить по вере.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время проповеди в День Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Этот день для нас является великим днем, потому что мы стали детьми Божьими, чадами вечного спасения и вечной жизни. Мы храним Святую веру, которую нам принес святой князь Владимир, уважаем ее — не только исповедуем устами, но и стараемся жить по этой вере. Если мы хотим быть достойными потомками св. кн. Владимира, то должны уподобляться ему в его вере по Евангельским Законам», — подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Поэтому, по словам Блаженнейшего владыки, если мы хотим быть достойными потомками Крестителя Руси, то тоже «должны изменить свою жизнь из греховной на праведную».

«Мы должны строить свою жизнь на Священных законах Евангелия, — отметил владыка. — Тот человек, который подчиняет себя этим Священным Заповедям, сам становится любовью, наполняется благодатью Божией, которая учит человека правильно любить Бога и любить ближнего».

Причем, как подчеркнул Митрополит Онуфрий, мы должны стремиться быть потомками святого князя Владимира «не только по плоти, а еще больше по духу». «Чтобы мы пытались жить так свято, как он жил, творить добро так, как он творил, чтобы мы берегли между собой мир, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы любили друг друга. Потому что человек, который любит Бога и ближнего, становится достойным вечной жизни на небесах во Христе Иисусе Господе нашем», — пояснил Архипастырь.