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Журналист связывает обыски в ОАСК со скандальным отдыхом Сытника

29.07.2019 / 09:00
Это – спектакль, устроенный, чтобы отвлечь внимание от рассмотрения коррупционного правонарушения

Обыски в Окружном административном суде Киева могут быть связаны с отдыхом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на охотничьей базе «Полесье-Сарны» в Ривненской области.

Как передает ForUm, об этом рассказал журналист Владимир Бойко.

«Народ спрашивает, с чем связан раздуваемый директором НАБУ скандал вокруг судей Окружного административного суда Киева, в кабинетах которых детективы НАБУ и следователи Управления специальных расследований Генпрокуратуры (это управление уже 5 лет безуспешно занимается расследованием «дел Майдана» с известным результатом) 26 июля 2019 года провели обыски. А что тут непонятного? Это – спектакль, устроенный, чтобы отвлечь внимание от того, что накануне, 25 июля 2019, Сытник не явился в суд, где рассматриваются два админпротокола в связи с совершением им коррупционного правонарушения», - написал он в Facebook.

Напомним, в мае, по версии Генпрокуратуры, Сытник отдохнул на Ривненщине на значительную сумму, этот отдых ему оплатили третьи лица и он должен его задекларировать, однако не сделал этого.

По данным UA: Рівне, на суд руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины не явился.

 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде. 

НАБУ, Бойко, Сытник
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