Выборы в Раду: ЦИК подсчитала 99,9% протоколов

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,04%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%.

Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера и не проходят в Верховную Раду.

Так, у Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, у партии "Сила и честь" - 3,82% голосов, "Оппозиционного блока" - 3,03%.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

ЦИК должен установить и объявить результаты голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах не позднее чем на пятнадцатый день.

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